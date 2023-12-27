«Помилуйте»: в Кремле открестились от обсуждения «голой» вечеринки Ивлеевой

Тем временем в отношении блогера проверку начала налоговая.

Журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову по поводу «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Он попросил обойти эту тему, поскольку ее и без того обсуждают практически все.

«Что касается этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — сказал Песков.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Недавно в суд был подан иск на взыскание одного миллиарда рублей с Ивлеевой за причинение морального вреда из-за вечеринки. Его подписали уже 23 человека во главе с актером «Бригады» Александром Иншаковым. Юрист Ксения Корсукова рассказывала, получится ли взыскать с телеведущей столько денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС заинтересовалась счетами Ивлеевой после «голой» вечеринки.