В Севастополе уничтожен вражеский беспилотник

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 29 0

Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отработала над морем.

В Севастополе уничтожен вражеский беспилотник

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Севастополе уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отработала над морем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
27 дек
Минобороны: украинские дроны уничтожены над Белгородской и Ростовской областью
27 дек
В небе над Ростовской областью уничтожен вражеский беспилотник
23 дек
Число пострадавших при атаке украинского беспилотника выросло до пяти человек
23 дек
ВСУ атаковали дроном-камикадзе мост в Белгородской области, ранены рабочие
22 дек
В калужском аэропорту объявлен план «Ковер» из-за беспилотников в небе
22 дек
Четыре украинских беспилотника сбили утром над Брянской областью
20 дек
Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области
15 дек
Над Крымом уничтожено 26 украинских дронов
15 дек
Над морем в Севастополе сбит украинский беспилотник
14 дек
МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России
-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:47
Последняя подачка в году: Госдеп США выделил Украине всего 250 миллионов долларов
1:26
«Берегите его»: Хайдаров рассказал о трендах в пластических операциях в 2024-м
1:12
Минкульт Польши ликвидирует государственные СМИ
1:05
В Центробанке составили «коронные» фразы мошенников, после которых надо бросать трубку
0:44
В Севастополе уничтожен вражеский беспилотник
0:23
Александра и Антона Зацепиных «породнил» Пушкин

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
«Предложения постоянно приходят»: Мизулина рассказала о съемках в кино
Жизнь под откос: чем чреваты заболевания щитовидной железы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса