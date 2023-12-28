В России запустили движение по первому участку обхода Твери на трассе М-11

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Теперь водители из Петербурга могут съехать с магистрали на трассу «Золотое кольцо», не заезжая в город.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Под Тверью открыли новую часть объездной дороги, которая входит в состав трассы М-11 «Нева». Теперь водители из Петербурга могут съехать с магистрали на трассу «Золотое кольцо», не заезжая в город.

Ну а после запуска второго участка Северный обход соединит две столицы скоростным движением без светофоров. Насколько сократится время в пути, высчитал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин дал старт открытию скоростной автомагистрали М-12 «Восток». Теперь от Москвы до Казани можно будет добраться всего за шесть с половиной часов.

Раньше путь был почти вдвое дольше. Свыше 800 километров идеальной дороги — на всем протяжении от четырех до шести полос.

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