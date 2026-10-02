Семейная политика по-новому: состоялось первое заседание осенней сессии Совфеда

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Главными темами повестки стал проект федерального бюджета и демографическая политика.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В Совете Федерации рассказали о мерах поддержки участников СВО и семей

В Совете Федерации открыли осеннюю сессию. Сенаторы определили ключевые направления работы на ближайшие месяцы. О главных задачах рассказала председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. В повестке — парламентские слушания по проекту федерального бюджета, поддержка участников СВО, развитие детского здравоохранения. Отдельное внимание уделят и демографической политике.

«Нам, кажется, удалось сломать устаревший стереотип о том, что поддержка семей с детьми сводится исключительно к льготам и социальным выплатам. Мы перешли к новому качеству семейной политики, основанной на семейно-центричности, как основе принятия всех государственных решений», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Среди приоритетов — сохранение объектов культуры и истории. По словам Валентины Матвиенко, идет подготовка к декабрьскому заседанию Госсовета, посвященному этой теме. Всего же на осеннюю сессию запланировано более 200 мероприятий.

Ранее председатель Совфеда заявила, что итоги выборов в Госдуму показали — Запад не смог реализовать идею стратегического поражения России путем раскола российского общества.

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