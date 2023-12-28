«Большая прозрачность»: как на экономике скажется отмена комиссии по СБП для банков

Можно ли считать, что нововведение выгодно и для самих банков, и для их клиентов?

В том, что Центробанк отменил комиссию для банков за переводы по СБП, есть множество плюсов. О том, как это нововведение скажется на экономике и для чего оно сделано, 5-tv.ru рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

По его словам, такая инициатива Центрального банка очень полезна для российской экономики и очень облегчает взаимодействие между различными людьми, различными контрагентами, потому что переводы становятся очень популярными, а комиссия в разных банках является неким ограничителем для роста использования этого инструмента.

«Начиная с определенных сумм, для клиента комиссия становится очень чувствительной. Поэтому, мне кажется, такая инициатива повышает возможность расчета без использования наличных средств между физическими лицами. Это гораздо большая прозрачность в экономике», — отметил экономист.

При этом инициатива выгодна и для самих банков, потому что у них появится возможность перевода вкладов из одного банка в другой. Кроме того, небольшие банки, которые испытывают определенные сложности, смогут предлагать более высокие процентные ставки.

Для клиентов банков, которые оперируют большими суммами, это повысит удобство. Переводить большие суммы достаточно сложно: необходимо производить переводы со счета на счет, уплачивать определенную комиссию банку. Для клиентов, которые переводят деньги между своими счетами в разных банках, эта операция станет гораздо легче.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк ужесточит требования к ипотечным кредитам с 1 марта.