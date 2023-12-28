Криптобиржа Binance попросила клиентов из РФ закрыть позиции и вывести средства

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

Криптобиржа Binance попросила клиентов из России закрыть позиции до 29 декабря

Криптобиржа Binance попросила клиентов из РФ закрыть позиции и вывести средства

Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques

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Все открытые сделки начнут закрываться с 29 декабря.

Криптовалютная биржа Binance разослала своим российским клиентам сообщения с рекомендацией вывести средства и перенести аккаунты. В службе поддержки биржи подтвердили подлинность писем, пишет РБК.

Площадка предупредила пользователей из России, что с 29 декабря 2023 открытые позиции начнут закрываться. Онлйн-сервис попросит погасить обязательства при их наличии и перевести имеющуюся криптовалюту на любую другую поддерживающую ее платформу.

В России обслуживание рублевых депозитов было прекращено криптобиржей в середине ноября. Binance ушла из страны и продала бизнес компании CommEX, ранее купившей российскую долю бизнеса криптобиржи.

Ранее 5-tv.ru писал, что биржа Binance прекратит поддерживать российский рубль и ставить его в торговые пары с 31 января 2024 года.

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