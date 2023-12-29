«Отбила полностью»: Боня похвасталась выросшим заработком после пластики

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Боня стала больше зарабатывать после пластики

«Отбила полностью»: Боня похвасталась выросшим заработком после пластики

Фото: Philippe Farjon / ТАСС

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Наблюдающие за жизнью телеведущей после хирургического вмешательства рьяно критиковали ее, но она стойко выдержала критику и теперь чувствует себя «на коне».

Телеведущая Виктория Боня, которая осенью легла под нож хирурга, изменив разрез глаз и радикально омолодив лицо, похвасталась, что теперь ее заработки выросли в разы. Тогда она сильно переживала из-за долгого восстановления и свалившегося на нее хейта, но теперь знаменитость чувствует себя «на коне».

Благодаря вниманию общественности популярность знаменитости в социальной сети выросла. Это спровоцировали и взлет гонораров за рекламу. Теперь бренды платят ей миллионы, чтобы она упомянула их продукцию на своей странице. Страдания Бони окупились с лихвой. Ведь более 20 миллионов рублей, которые она заплатила за изменения во внешности, давно уже заработала на рекламе.

«Стала мегапопулярной из-за пластической операции. И я беру, допустим, два миллиона рублей за одну рекламу в сторис. Если бренд одежды, могу сделать за миллион-полтора. Я отбила полностью свою операцию давным-давно», — заверила Боня в YouTube-шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня вновь отправилась в США ради пластической операции.

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