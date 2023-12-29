Деятельность коллекторов в России начнут контролировать

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

В РФ начнут присваивать категории риска в зависимости от нарушений коллекторов

Деятельность коллекторов в России начнут контролировать

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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Заниматься этим будет служба судебных приставов.

Правительство России утвердило положение о контроле за деятельностью организаций, которые занимаются взысканием долгов. Как отмечается на сайте кабмина, постановление подготовлено с учетом норм ФЗ, принятого в августе 2023 года для обеспечения защиты прав заемщика.

Отмечается, что заниматься этим будет служба судебных приставов. Под контроль подпадают как профессиональные коллекторы, так и кредитные и микрофинансовые организации. Им будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений: высокий, значительный, средний и низкий.

В отношении этих организаций будут проводиться проверки и профилактические мероприятия, добавили в кабмине.

В августе 2023 году президент РФ Владимир Путин встретился с главой ФССП Дмитрием Аристовым. Они обсудили, кому придется платить по счетам, а кого, наоборот, защитят от кредиторов.

Еще весной сообщалось, что Минюст предложил предоставить судебным приставам доступ к кредитным историям должников и звонкам от коллекторов. Идею поддержали в правительстве.

Законопроект должен защитить граждан от назойливых звонков и ночных СМС, а также от несправедливо назначенных пени и штрафов. При этом правозащитники отмечают, что большинство нарушений в этой сфере связано именно с телефонными разговорами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Сергей Жорин дал рекомендации по спасению от коллекторов.

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