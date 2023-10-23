«Преступные методы на грани»: Жорин дал рекомендации по спасению от коллекторов

И что делать, если полиция не реагирует на жалобы и заявления?

В Петербурге в парадной одного из многоквартирных домов было обнаружено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Незадолго до своей гибели она жаловалась на коллекторов, которые вынесли из ее комнаты все имущество вплоть до мебели.

В таких случаях полиция должна действовать превентивно, не дожидаясь печальных последствий. Об этом 5-tv.ru заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

«Рабочая» схема

Известно, что погибшая попала в поле зрения коллекторов после того, как перестала платить по кредиту. По словам Жорина, это бывает в двух случаях: специалистов привлекают для «выбивания» долгов какие-то экономические организации или же они сами выкупают задолженность.

В таком случае происходит оформление уступки прав требования. И тогда коллекторы уже действуют от собственного имени, причем чаще всего в незаконном формате.

«Законными методами взыскания задолженности являются следующее: обращение в суд с требованием о выплате взыскания суммы долга, обращение к судебным приставам или обращение к правоохранителям. Последнее применяется в случае, если есть основание полагать, что должник умышленно предпринимает действия, направленные на противодействие взысканию долга. Например, это может быть мошенничество», — объясняет эксперт.

Методы коллекторов

Жорин уточняет, что чаще всего методы коллекторов все же выходят за рамки российского законодательства, а их действия сами по себе являются составом преступления. Ведь угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также умышленное уничтожение чужого имущества — это статьи УК.

«Часто двери в квартирах изрезают, расписывают или даже поджигают, повреждают личный транспорт, например, протыкают колеса. И нередки случаи причинения вреда здоровью, когда коллекторы оказывают воздействие непосредственно физическое. Это могут быть побои, легкий вред здоровью или вред средней степени тяжести, а также, к сожалению, тяжелый вред или даже убийство», — рассказывает адвокат.

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Как действовать должникам

Чтобы избежать печального исхода, Жорин подчеркивает, что правоохранительные органы должны действовать превентивно. Им следует проводить соответствующую проверку действий коллекторов, как только должник заявит в полицию о противоправных действиях.

Причем, если пострадавший сталкивается с бездействием сотрудников ведомства, необходимо обращаться в вышестоящие органы. Например, вплоть до министерства внутренних дел.

«Действия должника должны быть в соответствии с законом. Это обращение в правоохранительные органы „по вертикали“ снизу вверх, а не наоборот. То есть сначала обращаться к участковому, потом, если нет реакции, в окружной отдел, городской и дальше по списку. Если есть факт бездействия полиции, обжаловать и это. В идеале, конечно, стоит нанять юриста, который специализируется на этом», — считает Жорин.

Вопрос законности

Что касается в целом существования коллекторских агентств, адвокат подчеркивает, что законодатели практически регулярно выступают с инициативами о запрете таких организаций. Однако пока конкретного закона, пресекающего их деятельность на территории России, пока не существует.

«Законность действия коллекторов определяется в каждом конкретном случае. В большинстве случае, к сожалению, деятельность либо на грани, либо уже за гранью», — резюмирует эксперт.

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