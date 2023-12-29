Милош Бикович тайно женился на беременной девушке

Милош Бикович тайно женился на своей возлюбленной Иване Малич. Секретом с журналистами aif.ru поделился Иван Охлобыстин, который снимался с Биковичем в фильме «Холоп 2».

«Милош — настоящий православный человек. У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу. У него прекрасная жена», — поведал актер на премьере киноленты.

Сам Бикович радостной новостью с обществом не делился, но это и неудивительно, потому что личную жизнь актер привык держать под замком. Только недавно стало известно, что он скоро станет отцом.

35-летний российско-сербский артист познал настоящую любовь в отношениях с 25-летней Иваной Малич, которая далека от актерской деятельности. Известно, что избранница звезды по профессии является юристом. С Биковичем она встречается около двух лет.

При этом оба редко раскрывали подробности личных отношений. Зато Малич активно делится личными снимками в соцсетях и, судя по ним, срок беременности у его жены небольшой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Милош Бикович готовится к новой для себя роли.