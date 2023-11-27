Скоро станет папой: как Милош Бикович готовится к новой для себя роли

Актер Милош Бикович и Ивана Малич готовятся стать родителями. Как возлюбленная актера относится к его профессии, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Милош Бикович впервые станет отцом. Как звезда кино и сериалов готовится к появлению наследника на свет? Почему никак не может доделать ремонт в своей квартире? Сколько зарабатывает популярный актер? Собирается ли будущий отец жениться на своей возлюбленной? И как девушка относится к откровенным сценам с его участием? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я люблю свои роли, потому что у меня к этим воображаемым людям есть необходимость быть их адвокатом, то есть их защищать», — заявил актер.

35-летний Милош Бикович — редкий гость на светских мероприятиях. Артист удивил гостей ярким имиджем. Он покрасил волосы в блонд, а его тело было покрыто татуировками.

«Просто в образе приехал, потому что я прям с площадки приехал. Все снимается. Не пугайтесь», — рассказал Милош Бикович.

Сербский актер сейчас нарасхват у режиссеров. По информации СМИ, за одну смену в сериале актер получает около 300 тысяч рублей, в художественном фильме — порядка 400. Примерно такие же гонорары у его коллеги Александра Петрова.

«Это и есть творчество. Потому что иногда это физическая подготовка, иногда — погружение в мир. Иногда надо петь, поправляться, худеть, качаться, сниматься в очень теплой одежде в жару или голым на морозе», — объяснил артист.

За Милошем Биковичем закрепилась слава сердцееда. Он встречался с моделями Сашей Лусс и Барбарой Таталович. Его подозревали в романе с Дианой Пожарской.

«Когда ты снимаешься подряд очень много дней, встаешь в семь утра, ложишься в 11 вечера. И так каждый день… Нет времени на смену обстановки, на то, чтобы нервы немножко отдохнули, чтобы ты переключился на что-то другое», — признался актер.

Затем Бикович встречался с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. После расставания девушка опубликовала эмоциональный пост, в котором рассказала о характере экс-возлюбленного.

«Около года я жила не своей жизнью. Образ на экране не соответствует действительности. Человек повел себя очень грубо», — заявила танцовщица.

После разрыва с Волошиной актер недолго был один. Уже через неделю он закрутил роман с 26-летней Иваной Малич из Черногории. Милош Бикович больше года скрывал их отношения. А прошлым летом впервые разместил совместное фото на странице в социальной сети. Он рассказал, что с новой пассией у них много общего: стремление к здоровому образу жизни, нелюбовь к светским выходам.

«Есть немножко этот груз, что вы знаете, что на вас смотрят. И в любой момент вас любой может сфотографировать. А так, с другой стороны, это, конечно, часть моей работы. Это одна из последствий моей работы. Иногда это бывает приятно, а иногда просто хочется от этого отдохнуть», — уточнил актер.

Ивана понимает, насколько важна профессия для Милоша. Она старается спокойно реагировать на любовные сцены с его участием.

«Я понимаю, когда человек смотрит на своего любимого человека и видит, что он с кем-то целуется, это непросто понять. Это непросто принять, если ты не актер», — отметил актер.

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А недавно стало известно, что пара готовится впервые стать родителями. Через считанные месяцы у Милоша Биковича родится сын.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим», — признался он.

«Милош — это просто моя любовь. Он очень-очень добрый. Он очень отзывчивый. Еще и папа. Поэтому, Милош Бикович, я тебя поздравляю. Ты просто душа. Радуй нас своими картинами, своими премьерами», — высказалась певица Виолетта Чиковани.

«Он очень галантный мужчина. Я видела, как он относится к своей девушке. Это многого стоит», — заметила блогер Мария Погребняк.

Актер готовится к появлению первенца на свет. Он затеял ремонт в своей квартире, которую купил еще в 2022 году. Но боится, что не успеет привести ее в порядок.

«Нет, я думаю, этот разговор будет длиться еще несколько лет. Потому что это, мне кажется, процесс кафкианский», — заявил артист.

Поклонников интересует, отведет ли Милош Бикович возлюбленную в ЗАГС. Этим летом Ивана выложила многозначительное фото с кольцом на безымянном пальце. А позже информацию об обручении подтвердил и сам актер. Но состоялась ли свадьба, пока неизвестно. Возможно, пара решила подождать и устроить торжество уже после рождения сына.