Вечно молодые: кого из актеров фильмов Балабанова уже нет с нами

Трагичная участь постигла не только Сергея Бодрова.

Алексей Балабанов без сомнений является одним из самых важных режиссеров в истории отечественного и мирового кино. Его стиль невозможно спутать ни с каким другим, а излюбленный актерский состав режиссера порой чуть ли не в полном составе кочевал из фильма в фильм. К сожалению, многих из них уже нет в живых, и чтобы память об этих актерах не угасала, 5-tv.ru решил вспомнить, кто из героев фильмов Балабанова ушел вслед за ним.

Сергей Бодров-младший

Одной из главных трагедий для всего российского кино стала смерть Сергея Бодрова. Талантливый актер, подающий большие надежды режиссер и близкий друг Балабанова блистал на небосклоне отечественного кинематографа меньше десяти лет. Бодров навсегда остался в сердцах миллионов в образе «первого русского супергероя» Данилы Багрова, однако на деле актер стремился к более разноплановым и глубоким ролям, а также к воплощению в жизнь собственных сценариев. Именно съемки собственного фильма стали роковой причиной непоправимой трагедии, которая унесла жизнь молодого гения. 20 сентября 2002 года съемочная группа фильма «Связной», во главе с Сергеем Бодровым, погибла во время схода ледника в Кармадонском ущелье. В 2008 году в память о Сергее, по его нереализованному сценарию Балабанов снял фильм «Морфий».

Сергей Бодров. Фото: Кадр из к/ф «Брат», реж. Алексей Балабанов, 1997 г.

Алексей Полуян

Мало кто знает, но голос Виктора Багрова из дилогии «Брат» не принадлежит Виктору Сухорукову. Балабанов посчитал, что в образ расчетливого киллера лучше вписывается голос актера Алексея Полуяна, который известен зрителям по роли жестокого садиста Капитана Журова из фильма «Груз 200». Актер страдал от тяжелой формы панкреатита, однако продолжал сниматься в кино и работать в театре до последних дней жизни. 8 января 2010 года Алексея не стало в возрасте 44 лет.

Алексей Полуян. Фото: Кадр из к/ф «Груз 200», реж. Алексей Балабанов, 2007 г.

Михаил Скрябин

Якутский актер театра заинтересовал Балабанова еще в начале 2000-х. Скрябин должен был сняться в фильмах «Река» и «Американец», однако первый фильм не был доснят из-за гибели актрисы Туйары Свинобоевой, и в результате вышел в виде урезанной фестивальной короткометражки, а съемки «Американца» пришлось прекратить из-за затяжного алкоголизма исполнителя главной роли Майкла Бина. В результате первую и единственную главную роль, не считая эпизодического появления в «Грузе 200», Скрябин сыграл лишь в драме «Кочегар». Через полгода после премьеры фильма актер скончался от продолжительной болезни.

Михаил Скрябин. Фото: Кадр из к/ф «Кочегар», реж. Алексей Балабанов, 2010 г.

Юрий Степанов

Один из любимых эпизодических актеров Балабанова Юрий Степанов появлялся аж в трех фильмах режиссера: «Война», «Жмурки» и «Груз 200», и так же, как и Скрябин, должен был сыграть в «Американце». Его персонажи появлялись на экране всего на несколько минут, однако харизма актера делала эти появления яркими и запоминающимися. Фраза из фильма «Жмурки»: «Да, было время…» — даже стала популярным интернет-мемом. К сожалению, жизнь Юрия трагически оборвалась в результате ДТП, единственной жертвой которого стал именно актер.

Юрий Степанов. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Андрей Панин

Обстоятельства смерти Андрея Панина, который играл в фильмах «Жмурки» и «Морфий», до сих пор окутаны тайной. Характер множественных травм, обнаруженных на теле актера, явно намекает на насильственную смерть, однако следствие не смогло доказать факт убийства и официальной причиной смерти до сих пор считается потеря крови вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Многие друзья и родственники Панина не собираются мириться с произошедшим и продолжают настаивать на том, что Андрей был убит неизвестными. По одной из версий, актер поплатился жизнью за крупный денежный долг, а его убийцы слишком сильно избили 50-летнего Панина, которого изначально планировалось всего лишь припугнуть.

Андрей Панин. Фото: www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov

Александр Кайдановский

Именно в фильме Балабанова сыграл свою последнюю роль культовый советский актер Александр Кайдановский. Звезда фильмов «Сталкер» и «Свой среди чужих, чужой среди своих» в 1995 году появился в новелле «Свадебный марш» киноальманаха «Прибытие поезда». Спустя несколько месяцев актер ушел из жизни. Причиной смерти стал третий инфаркт.

Александр Кайдановский. Фото: www.globallookpress.com

Алексей Балабанов

Мало кто знает, но Алексей Октябринович и сам снимался в собственных фильмах. Возможно некоторые помнят, что он появляется в конце своего последнего фильма «Я тоже хочу», где его герой медленно умирает, однако впервые в собственном кино он появился еще в 1995 году. В новелле «Трофимъ» из уже упомянутого «Прибытия поезда» есть персонаж помощник режиссера. Именно эту роль Балабанов впервые сыграл сам. Последняя же роль в «Я тоже хочу» крайне символична, так как на момент съемок Балабанов был смертельно болен и знал об этом. Смерть в конце фильма была своеобразной подготовкой к смерти настоящей, и она не заставила себя долго ждать. Меньше, чем через год после премьеры фильма, 18 мая 2013 года Алексей Балабанов скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Алексей Балабанов. Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

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