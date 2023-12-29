SpaceX запустила ракету с секретным шаттлом США

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

В ходе миссии планируется провести широкий спектр испытаний, заявили американцы.

SpaceX запустила ракету с секретным шаттлом США

Фото: Reuters / JOE SKIPPER

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Компания SpaceX произвела запуск ракеты Falcon Heavy с многоразовым беспилотным космопланом X-37B США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика носителя.

Ракета стартовала вечером 28 декабря с мыса Канаверал во Флориде. Через восемь минут после старта ракеты на специальные посадочные платформы приземлились ускорители.

При этом конкретные задачи полета X-37B являются засекреченной информацией. Космические силы США только отмечают, что миссия способствует проведению «широкого спектра испытаний и экспериментов».

В ноябре запуск корабля многоразовой транспортной системы Starship закончился неудачей. Земля потеряла связь с кораблем от SpaceX через десять минут полета. Первая ступень ракеты-носителя успешно отделилась, но через несколько секунд взорвалась в воздухе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета Falcon 9, разработанная SpaceX, вывела на орбиту 23 спутника Starlink.

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SpaceX запустила ракету с секретным шаттлом США

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