SpaceX запустила ракету с секретным шаттлом США

В ходе миссии планируется провести широкий спектр испытаний, заявили американцы.
Фото: Reuters / JOE SKIPPER
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Компания SpaceX произвела запуск ракеты Falcon Heavy с многоразовым беспилотным космопланом X-37B США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика носителя.
Ракета стартовала вечером 28 декабря с мыса Канаверал во Флориде. Через восемь минут после старта ракеты на специальные посадочные платформы приземлились ускорители.
При этом конкретные задачи полета X-37B являются засекреченной информацией. Космические силы США только отмечают, что миссия способствует проведению «широкого спектра испытаний и экспериментов».
В ноябре запуск корабля многоразовой транспортной системы Starship закончился неудачей. Земля потеряла связь с кораблем от SpaceX через десять минут полета. Первая ступень ракеты-носителя успешно отделилась, но через несколько секунд взорвалась в воздухе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета Falcon 9, разработанная SpaceX, вывела на орбиту 23 спутника Starlink.
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