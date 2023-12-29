В Россию начались поставки куриных яиц с шести предприятий Турции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

В Россельхознадзоре отметили, что продукт везут с благополучных по гриппу территорий страны.

В Россию начались поставки куриных яиц с шести предприятий Турции

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Инкубационные куриные яйца начали завозить в Россию с шести предприятий Турции. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

Поставки, по данным ведомства, были открыты с 29 декабря. Куриные яйца везут с предприятий, расположенных на территориях Турции, где наблюдается благоприятная ситуация с гриппом.

«Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, а также учитывая гарантии, предоставленные турецкой стороной о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре также добавили, что, несмотря на благоприятную ситуацию с гриппом, оставляют за собой право проводить проверки на выбранных турецких предприятиях.

Рост цен на куриные яйца в России с начала года составил в среднем 53%. По словам президента Владимира Путина, это связано с двумя факторами: спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.

После новогодних праздников ожидается стабилизация цен на куриные яйца. На ценообразование позитивно для покупателя будут влиять два фактора: наращивание отечественного производства и поставки яиц из Турции и Азербайджана по нулевой пошлине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре дела возбуждены против производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по фактам резкого подорожания продукта.

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