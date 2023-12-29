Состояние загнанной лошади: психолог раскрыла, почему в декабре грустно и как это изменить

Новый год неизменно сопровождается не только праздничным настроением, но и усталостью. Как побороть сонливость и почему в декабре часто бывает грустно?

Для многих из нас Новый год это не только гирлянды на окнах, подарки от близких и селедка под шубой, но и чувство тревоги, грусти или тоски по ушедшему времени. Нередко именно в декабре человека накрывает грусть и апатия. С чем связаны такие чувства, как с ними бороться и почему в декабре важно давать себе отдых?

В беседе с aif.ru психолог Анна Матари объяснила, что нередко именно в декабре у сотрудников всех уровней возникает нешуточный ажиотаж. Аврал и попытки все успеть до боя курантов приводят к тому, что к концу этой гонки человек чувствует себя уставшим и измотанным. В совокупности с авитаминозом и отсутствием солнца офисных работников накрывает депрессия, бороться с которой можно. Главное — знать, как.

По словам Матари, существует, как минимум, шесть универсальных рецептов привести себя в порядок и не поддаваться унынию. По словам психолога, декабрь — лучшее время, чтобы на время забыть о переживаниях, отпустить контроль и переключиться. Предпочтительно, если вы найдете в загруженном графике время для передышки.

«Чтобы избежать усталости и апатии, стоит быть внимательней к себе и организму. Если чувствуете недомогание или хотите отдохнуть — не стоит это игнорировать. Подумайте, чем бы вы хотели заняться в следующем году? Что хотите запланировать? Обдумывание целей на будущий год поможет вам испытать приятное чувство предвкушения и настроиться на позитивный лад. Помните, что не стоит строить сложные логические цепочки, чтобы найти ответа. Сосредоточьте свое внимание на собственном состоянии: прочувствуйте, погрузитесь в него, и вы узнаете, чего именно вам еще недостает для счастья», — объяснила она.

Идеальным вариантом для новогоднего отдыха станут делегирование и анализ. Вдвойне приятно, если большие цели раздробят на маленькие: так справиться с ними будет легче.

Не стоит также в преддверии Нового года сравнивать себя с другими. Чужой отпуск в Дубае на фоне вашего семейного ужина может выбить из колеи, но это отнюдь не значит, что вам отдых уступает в качестве. В совокупности с мыслями об упущенных возможностях вы можете вогнать себя в истерику, выйти из которой будет по-настоящему непросто.

Если ситуация выходит из-под контроля, не стоит пытаться ее исправить, а затем заниматься самоедством. Эта тактика лишит последних сил и точно не добавит настроения.

«А если что-то сделать не получается — не обесценивайте свои труды и старания. Обернитесь назад: быть может, вы и не прошли весь путь к мечте, но уже сделали необходимые шаги, научились чему-то. Обесценивание своих стараний съедает силы и ресурсы, так что уделяйте внимание тем достижениям, которые уже есть на вашем счету», — отмечает специалист.

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