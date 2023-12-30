Залужный уволил свою помощницу после скандального заявления о неизбежности смерти ВСУ
Залужный уволил советницу Мартынюк, заявившую о неизбежной смерти солдат ВСУ
Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI
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Ранее украинская советница заявила, что не нужно бояться отправлять подростков на фронт, так как «все равно все умрут».
Скандальное заявление советницы главкома ВСУ о том, что не нужно бояться отправлять подростков на фронт, так как «все равно все умрут», не осталось незамеченным для Залужного. Главнокомандующий украинскими боевиками ее уволил после слов, вызвавших ужас у граждан Украины.
«Внештатные помощники не обладали полномочиями публично комментировать любые вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а сказанное ими является исключительно их личным мнением», — написал Залужный пост в своем блоге.
По мнению Аллы Мартынюк, родители должны без страха отправлять детей в зону боевых действий, поскольку таким образом они смогут «уйти из жизни достойно», так как это «намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет». В украинском обществе ожидаемо произошел скандал.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска уничтожают ВСУ по всем фронтам.
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