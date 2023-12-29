«Давление огромно»: российские войска уничтожают ВСУ по всем фронтам

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Российские войска уничтожают террористов ВСУ по всем фронтам

«Давление огромно»: российские войска уничтожают ВСУ по всем фронтам

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

ВС РФ успешно расправляются с противником. Где особенно видна доминация?

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Они отлично справляются и в разы превосходят соперника. Об этом сообщил журналист Кристоф Ванер в репортаже издания Welt.

ВС РФ продолжают успешно уничтожать личный состав, технику и позиции террористов ВСУ. По всей линии фронта армия России слабее не становится. В особенности это заметно после взятия Марьинки в ДНР.

«Давление российских сил, как и прежде, огромно, оно не ослабевает. Особенно это заметно на донецком направлении», — сказал журналист.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины.

Тема:
Спецоперация
29 дек
«Комплекс за миллиард долларов»: в Киеве пришли в ужас от российского удара
29 дек
Цели поражены: как ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины
29 дек
«Это совпадение?» — на Украине заявили о поражении мощнейшего предприятия
29 дек
Три американские ракеты HARM уничтожены над Белгородской областью
29 дек
«Самый мощный огонь»: как гаубица «Коалиция» сможет крушить технику ВСУ
29 дек
Залужный заявил о взрывах на военных и промышленных объектах Украины
29 дек
Российские военные нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ
29 дек
Орудия не смолкают: как десантники пресекают отчаянные попытки ВСУ форсировать Днепр
29 дек
Силовики задержали краснодарца, планировавшего воевать на стороне Украины
29 дек
«Неудачи почти везде»: как ВСУ сами приближают полный крах в конфликте
+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 январ...

Последние новости

0:04
13 реактивных снарядов залпового огня уничтожены в небе на Белгородской областью
23:53
«Давление огромно»: российские войска уничтожают ВСУ по всем фронтам
23:32
Легендарная Золушка: как Янина Жеймо перенесла блокаду Ленинграда
23:11
Тело отца церковного деятеля Легойды нашли в Подмосковье с колото-резанами ранами
22:50
Звездные войны: кто из знаменитостей развелся в 2023 году
22:29
Глава Минздрава Башкирии Рахматуллин сломал ключицу и травмировал голову в ДТП

Сейчас читают

«Комплекс за миллиард долларов»: в Киеве пришли в ужас от российского удара
Захватит с головой: эти нетривиальные фильмы станут достойной заменой «Иронии судьбы» на Новый год
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса