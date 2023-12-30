Кто новый мужчина звезды фильма «Формула любви»?

Елена Валюшкина дебютировала на большом экране в 1980-е годы и сразу покорила сердца кинозрителей своей игрой в ставшей популярной комедийной мелодраме «Формула любви». Однако будучи на вершине славы она неожиданно исчезла и лишь в новом веке имя актрисы снова засветилось в титрах.

А причина ее исчезновения была в том, что муж Елены не желал делить ее с миром. Он создал из нее свою Галатею и страстно ревновал ее ко всему и всем. Леонид Фомин был преподавателем в Щепкинском училище, где училась Елена, и был старше на 15 лет. Поженились они сразу после ее выпуска. Валюшкина все время пропадала в театре Моссовета, а он тем временем отбивался от звонков режиссеров, желавших видеть ее в своих фильмах, говоря, что жена отказывается от съемок. Актриса ничего не знала об этом обмане и удивлялась, что после такого успеха на нее не обращают внимания кинодеятели.

Его ревность не знала границ: мол, зачем дружить с людьми, с которыми у нее нет общих интересов. Из театра она должна была спешить домой, а если дорога затягивалась больше чем на полчаса, начинались расспросы. Елена не имела возможности брать с собой на гастроли красивые наряды, так как Фомин проверял ее багаж.

Через десять лет она завязала отношения с молодым режиссером — не из-за любви, а чтобы только набраться храбрости уйти от мужа. Когда Фомин узнал, что она хочет развестись, то не вынес этого удара: пришел в гримерку и проклял жену. По ее словам, это проклятие долго не давало ей покоя. Она чудом спасалась от ужасных аварий. Пережила 13 операций и порой была на грани жизни и смерти.

Ее второй муж, Александр Яцко, был актером, как и она. Они встретились на сцене театра и поженились в 1994 году. Он не ревновал актрису к другим мужчинам, хотя она была очень привлекательной женщиной. Однако она сама не раз испытывала ревность к Александру. И это было не единственное испытание в их жизни.

Ей долго не удавалось забеременеть. Она уже потеряла надежду, когда в 35 лет родила сына Василия. А потом он попросил у нее сестренку, и она рискнула снова. Врачи предупреждали о возможных осложнениях, ведь ей было за 40, но она все равно дала жизнь дочери Маше. Они жили в Москве, но из-за аллергии сына на прививку перебрались в Раздоры — тихий поселок под Москвой.

Но спустя 20 лет их брак развалился. Дети продолжали любить обоих своих родителей и поддерживали общение с отцом. Сын Василий пошел учиться на архитектора и жил в это время у отца, у которого уже была новая семья. А Валюшкина осталась на мужа в обиде и считает его предателем. Он оказался изменщиком, а после развода занял ее квартиру, где стал жить с новой женой и ребенком. А она тогда была вынуждена с детьми арендовать дом.

Актриса сегодня

Елена не опускала руки. Она продолжала играть в кино и театре, имела много поклонников. А теперь она нашла свою настоящую любовь. На премьере документального фильма «Вызов», где она сыграла одну из самых запоминающихся ролей в своей карьере, она представила публике своего нового спутника. Елена не хотела раскрывать подробности своей личной жизни и лишь коротко рассказала, чем занимается ее муж и как они познакомились.

Нового мужа Елены зовут Андрей, и он финансист. Познакомились они на дне рождения общих знакомых. Раньше он был женат и имеет детей. Также он ладит с ее дочерью и сыном, с которыми был давно знаком, и они его уважают. Елена не скрывает своего счастья, она рассказывает, что Андрей каждый день делает для нее что-то особенное, балует ее романтическими сюрпризами и часто дарит ей бриллианты. А поженились они после свадьбы ее сына, которая случилась в октябре прошлого года.

В декабре Елена Валюшкина отметила свой 61-й день рождения, и многие отмечают, что она очень хорошо выглядит. Актриса пользуется услугами косметологов и не скупится на свою внешность, поскольку, по ее мнению, артисты должны быть привлекательными. При этом Елена не сидит на диете и не увлекается спортом, хотя любит плавать в бассейне. Сейчас она является очень востребованной актрисой и задействована во множестве проектов.

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