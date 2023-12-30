Предновогодний сюрприз: звезда «Игры Престолов» стала кавалером ордена Британской империи

Заслуги знаменитости в вопросах общественной пользы отметили по достоинству.

Получившая бешеную популярность благодаря съемкам в сериале «Игра престолов» актриса Эмилия Кларк удостоилась ордена кавалера Британской империи. Заслуги знаменитости есть и в сфере благотворительности: четыре года назад звезда создала компанию SameYou, помогающую в борьбе с последствиями инсульта. Полный список лауреатов опубликован на сайте правительства Великобритании.

Благотворительная организация SameYou появилась с подачи матери Эмилии, Дженнифер. К такому решению Кларк привела собственная трагичная история: несколько лет назад актриса сама пережила несколько тяжелых операций на мозге и едва не погибла. Первые признаки недомогания Кларк почувствовала в спортзале: после этого актриса обратилась к врачам, где услышала неутешительный вердикт: повреждение головного мозга.

«Боль — стреляющая, колющая, стискивающая — усиливалась. В какой-то момент я поняла или скорее даже почувствовала, что происходит: мой мозг был поврежден», — рассказывала в интервью актриса, подчеркивая, пережитый приступ привел к частичной потери памяти и страху за жизнь.

Всего в списке кавалеров ордена Британской империи упомянуты имена более 1,2 тысячи человек. Среди них есть как и знаменитости мирового масштаба, так и обычные подданные, чьи заслуги были увековечены.

Помимо Эмилии Кларк, в перечень попали вратарь женской сборной Англии по футболу Мэри Эрпс, режиссер Ридли Скотт, известный по фильмам «Чужой» и «Гладиатор», и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмилия Кларк столкнулась с неловкой ситуацией во время съемок постельной сцены в «Игре престолов»