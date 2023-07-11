Эмилия Кларк столкнулась с неловкой ситуацией во время съемок постельной сцены в «Игре престолов»
Эмилия Кларк рассказала, что в день съемок постельной сцены в «Игре престолов» оператором был ее брат
Фото: www.globallookpress.com / imageSPACE
Ее родственник был в операторском составе сериала.
Британская актриса Эмилии Кларк, прославившаяся ролью Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», столкнулась с неловкой ситуацией во время съемок постельной сцены с коллегой Китом Харингтоном, который сыграл Джона Сноу.
Как сообщает CinemaBlend, актриса во время выступления на Comic Con рассказала, что в день съемок эротической сцены на площадке был ее родной брат, который являлся оператором и должен был снимать происходящее.
«Я помню тот день, день нашей сексуальной сцены, и мой брат был там. Он работал в операторском отделе и в тот день был на съемочной площадке», — вспомнила актриса.
Артистка добавила, что пыталась убрать брата с площадки, чтобы он не смотрел на происходящее. Однако неизвестно, получилось ли ей это сделать.
«Это было буквально как: «Приятель! Ты должен вытащить его отсюда. Ему нельзя здесь находиться“», — рассказала она.
Ранее 5-tv.ru писал, что стартовали съемки второго сезона «Дома дракона».
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