Эмилия Кларк столкнулась с неловкой ситуацией во время съемок постельной сцены в «Игре престолов»

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Полина Долгова
Полина Долгова 42 0

Эмилия Кларк рассказала, что в день съемок постельной сцены в «Игре престолов» оператором был ее брат

Эмилия Кларк столкнулась с неловкой ситуацией во время съемок постельной сцены в «Игре престолов»

Фото: www.globallookpress.com / imageSPACE

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Ее родственник был в операторском составе сериала.

Британская актриса Эмилии Кларк, прославившаяся ролью Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», столкнулась с неловкой ситуацией во время съемок постельной сцены с коллегой Китом Харингтоном, который сыграл Джона Сноу.

Как сообщает CinemaBlend, актриса во время выступления на Comic Con рассказала, что в день съемок эротической сцены на площадке был ее родной брат, который являлся оператором и должен был снимать происходящее.

«Я помню тот день, день нашей сексуальной сцены, и мой брат был там. Он работал в операторском отделе и в тот день был на съемочной площадке», — вспомнила актриса.

Артистка добавила, что пыталась убрать брата с площадки, чтобы он не смотрел на происходящее. Однако неизвестно, получилось ли ей это сделать.

«Это было буквально как: «Приятель! Ты должен вытащить его отсюда. Ему нельзя здесь находиться“», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что стартовали съемки второго сезона «Дома дракона».

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Эмилия Кларк столкнулась с неловкой ситуацией во время съемок постельной сцены в «Игре престолов»

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