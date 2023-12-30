Посол РФ в США о реакции Байдена на удары по Украине: «Затягивают агонию режима»

Массированный удар России по военным объектам Украины вызвал агрессивные заявления на Западе.

Реакция США на массированные ракетные удары России по Украине говорит об эффективности СВО. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Слова дипломата приводит официальный Telegram-канал посольства.

Ранее руководство США и президент Джо Байден призвали к ожесточенному противостоянию, которое должен организовать Киев после массированных ударов по военным объектам Украины. Как подчеркивает Анатолий Антонов, агрессивная реакция на успешные действия российских ВКС говорит об эффективности спецоперации. И, несмотря на гибридную войну против России более чем 50 государств мира, становится ясно, что РФ становится только сильнее.

«Россия за последний год „сосредоточилась“, стала более монолитной, а эффективность и боеготовность Вооруженных Сил резко усилилась. ⟨…⟩ „Волшебный горшочек“, о котором в последнее время так много говорили в коридорах местной власти, не станет панацеей, а наоборот — будет затягивать агонию киевского режима», — указывает посол РФ в США.

При этом дипломат отмечает, что очередные агрессивные призывы Запада могут привести к весьма печальным последствиям, в том числе, для глобальной безопасности. И ответственность за них в исторической парадигме будет лежать именно на США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США планируют открыть второй фронт против России на Южном Кавказе.