ВС РФ отразили две массированные атаки ВСУ на донецком направлении
Российские военные предотвратили две попытки атаки ВСУ в направлении Донецка
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
За сутки ВСУ потеряли до 350 украинцев.
Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток атаки в районах населенных пунктов Шумы и Марьинки. Нападение отразили российские военные, сообщило Министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.
«На Донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Также Министерство обороны сообщило, что в районах таких населенных пунктов, как Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка поражены техника ВСУ и живая сила.
Отмечается, что общие потери противника составили порядка шести пикапов, двух бронетранспортеров и около 350 военнослужащих. Кроме того, ликвидированы артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили украинский катер в Черном море.
- 30 дек
- Российские войска ударили по складам ВСУ на аэродроме Староконстантинов
- 30 дек
- Российские военные уничтожили украинский катер в Черном море
- 30 дек
- На Западе раскрыли, какие цели ВС РФ уничтожили на Украине в ходе мощного удара 29 декабря
- 30 дек
- Посол РФ в США о реакции Байдена на удары по Украине: «Затягивают агонию режима»
- 30 дек
- Главный провал: Небензя объяснил, кто на самом деле виноват в смерти мирных украинцев
- 30 дек
- На Украине заподозрили алкогольного магната Черняка* в сотрудничестве с РФ
- 30 дек
- Как российские бойцы защищают Донбасс от дронов ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
- 30 дек
- Юлия Чичерина подарила российским бойцам концерт перед Новым годом
- 30 дек
- «Не отдавали себе отчет»: в Германии заявили о необычных военных способностях РФ
- 30 дек
- Все сожгли? Сколько осталось западного оружия на Украине
Читайте также
93%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?