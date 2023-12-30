За сутки ВСУ потеряли до 350 украинцев.

Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток атаки в районах населенных пунктов Шумы и Марьинки. Нападение отразили российские военные, сообщило Министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«На Донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Также Министерство обороны сообщило, что в районах таких населенных пунктов, как Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка поражены техника ВСУ и живая сила.

Отмечается, что общие потери противника составили порядка шести пикапов, двух бронетранспортеров и около 350 военнослужащих. Кроме того, ликвидированы артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили украинский катер в Черном море.