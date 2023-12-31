Конор Макгрегор анонсирует первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь

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Алексей Панков
Алексей Панков 27 0

Кто станет новым соперником звезды?

Конор Макгрегор анонсирует первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь

Фото: www.globallookpress.com / JOEL MARKLUND via www.imago-imag

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Конор Макгрегор заявил, что объявит о своем следующем бое в первый день Нового года. Слова спортсмена цитирует портал GBNews.

Чемпион UFC не выходил в октагон с тех пор, как проиграл Дастину Порье в июле 2021-го. В том бою он сломал несколько костей в конце первого раунда, из-за чего судья завершил поединок. В 2023 году Макгрегор заявил, что находится в хорошей форме и готов к новым свершениям.

«Я объявлю дату своего боя и соперника в новогоднюю ночь. Это величайшее возвращение в истории спорта», — отметил спортсмен.

Когда состоится следующий бой Макгрегора, еще неизвестно. Также официально не определен соперник ирландца. Однако Макгрегор дразнил фанатов новостью, что контракт уже подписан.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макгрегор решил стать президентом Ирландии. Боец вовсю шутит в соцсетях, что мог бы легко победить на выборах.

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