Конор Макгрегор собрался в президенты Ирландии

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Выборы состоятся только в 2025 году. Каковы шансы спортсмена стать главой государства?

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Â©INPHO / Gary Carr; 5-tv.ru

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Скандальный боец ММА Конор Макгрегор решил стать президентом Ирландии. Он уже вовсю шутит в соцсетях, что мог бы легко победить на выборах, ведь всем его потенциальным конкурентам уже под 80.

А еще Конор недавно обрел сверхпопулярность среди своих соотечественников после резкой критики миграционной политики страны. Так, он привлек на свою сторону даже тех, кто не увлекается миром смешанных единоборств. Шутки шутками, а с учетом огромного напряжения в обществе, Макгрегор мог бы побороться за президентское кресло.

У него еще есть время подготовиться. Выборы состоятся в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России.

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