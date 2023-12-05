Конор Макгрегор собрался в президенты Ирландии

Скандальный боец ММА Конор Макгрегор решил стать президентом Ирландии. Он уже вовсю шутит в соцсетях, что мог бы легко победить на выборах, ведь всем его потенциальным конкурентам уже под 80.

А еще Конор недавно обрел сверхпопулярность среди своих соотечественников после резкой критики миграционной политики страны. Так, он привлек на свою сторону даже тех, кто не увлекается миром смешанных единоборств. Шутки шутками, а с учетом огромного напряжения в обществе, Макгрегор мог бы побороться за президентское кресло.

У него еще есть время подготовиться. Выборы состоятся в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России.