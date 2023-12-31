Обойти неудачи: как провести 1 января так, чтобы не навлечь беду

Проблемы и невзгоды могут преследовать каждого. Но как от них избавиться в Новый год?

В России принято отмечать Новый год громко и весело. Но вот древние славяне были очень суеверными и следовали многим правилам. Портал Rsute опубликовал поверья древних русов, которым они следовали 1 января.

Первый день года стоит уделить отдыху, семье и увлечениям. Если 1 января пройдет хорошо, то и ближайшие 12 месяцев будут легкими. А вот упорная работа в первый день года может повлечь за собой трудности на долгий период времени.

Новый год нужно встречать с позитивным настроем и вспоминать счастливые моменты из жизни. Это также поможет пережить грядущие 12 месяцев на очень хорошей ноте. Также, делайте добро другим людям.

Еще древние славяне 1 января вместо мыла использовали деньги. Эта примета обещала богатства в году. Также они старались избавить от долгов перед праздником. Ведь если войти в новый год с финансовыми задолженностями, то из них можно не выйти.

Также в первый день в году древние русы старались воздерживаться от секса. И еще нельзя было выбрасывать вещи. Ведь так можно передать свой достаток и удачу кому-то другому.

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