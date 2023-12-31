Как сделать идеальные фото и видео в Новый год: ТОП лайфхаков от профессионала

Что такое образ Slavic girl и какие фотосессии будут самыми актуальными в грядущем сезоне?

Уже буквально через несколько часов наступит Новый год, а за ним — череда выходных. Походы в гости, танцы у елок, распаковки подарков — все это так хочется запечатлеть на фото и видео. Но как сделать оригинальные кадры? Такие, чтобы «не как у всех»? В экслюзивном интервью для 5-tv.ru профессиональный фотограф Елена Журавлева раскрыла самые главные секреты идеальных снимков. Попробуйте — у вас точно получится!

Лайфхак № 1: чистая камера

Самый главный и неочевидный лайфхак, благодаря которому фото и видео получатся более качественными, — чистая камера. Да-да — камеру на смартфоне нужно протирать каждый раз, как вы собираетесь устроить съемку. В противном случае все получится с эффектом «замыливания».

Лайфхак № 2: никаких «селфи»

Елена Журавлева советует воздержаться от использования фронтальной камеры, если есть желание сделать высококачественные фото и видео на смартфон. К сожалению, «селфи» часто искажает изображение ввиду не очень мощного оборудования. Так что лучше делать кадры на основную камеру.

Лайфхак № 3: план решает

Чтобы фото в сети казались более стильными и максимально профессиональными, лучше использовать один, определенный план.

«Выбирайте кадры портретного плана. Снимайте себя выше груди», — подчеркнула Елена Журавлева.

Лайфхак № 4: фото для сторис

Эксперт также советует не пренебрегать положением смартфона при создании кадров, если они пойдут в социальные сети. В частности, для сторис максимально актуально снимать картинку вертикально, а не горизонтально.

Лайфхак № 5: профи видео на смартфон

Чтобы снять идеальное праздничное видео, будь то поздравление для близких или любая другая съемка, важно придерживаться следующих правил.

«Снимайте свое идеальное видео в закрытом помещении, без шума. Не снимайтесь напротив окна и солнца. Расположите телефон прямо перед собой горизонтально. Можете установить его на штатив или попросить друга снять себя. Для красивого кадра не нужно подходить прямо к стене или к фону, у которого вы стоите — отойдите чуть подальше, и тогда будет классное пространство», — добавила Елена Журавлева.

Лайфхак № 6: красивый свет

Чтобы получить идеальное фото или видео, сделанное на смартфон, не стоит забывать и о выставлении света. Игра теней имеет большое значение.

«Чтобы сделать красивый свет на фотографии, не стойте прямо перед источником света. Поставьте его чуть сбоку — под 45 градусов. Тогда картинка будет лучше», — объяснила специалист.

Лайфхак № 7: семейные фото и кадры с детьми

Если вы хотите сделать красивые кадры вместе с семьей, то желательно одеться в одной цветовой гамме — без ярких пятен. Это же правило касается и нарядов детей. Кстати, если они совсем маленькие и постоянно отвлекаются, то нужно всего лишь взять в руку погремушку и занести ее чуть выше камеры — так, чтобы не попадала в кадр: малыш невольно обратит внимание на шум, а вам удастся сделать запоминающиеся снимки с глядящим в камеру ребенком.

Лайфхак № 8: не забывайте про тренды

Актуальность фото и видео — бесценный лайфхак, если в праздники хочется получить уникальные кадры. В этом сезоне можно смело экспериментировать с образами в стиле Slavic girl. Тренд подразумевает под собой зимний образ богатой русской модницы, которая демонстрирует свой достаток при помощи дорогой одежды. Впрочем использовать действительно дорогие вещи совсем необязательно — пушистая шапка, русский платок и полушубок — идеальное сочетание, не требующее больших вложений. Это все можно одолжить, например, у подружки.

Еще два главных тренда: фото рядом с новогодней елью и праздничным пакетом, из которого виднеются ноги в ярких колготках (кто-то явно полез открывать долгожданные подарки); фото на улице в ярких колготках и на каблуках, а в руках — охапка еловых веток.

Впрочем, говорит Елена Журавлева, сегодня любые эксперименты хороши: главное — пробовать и наслаждаться собой в моменте!

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