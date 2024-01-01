Масса объявлений о пропаже: как помочь потерявшейся в новогоднюю ночь собаке

Животные часто срываются с поводка из-за громких звуков, которых полно на улице в праздничную ночь.

Хлопки петард и салютов в новогоднюю ночь часто становятся причиной побегов собак: животные пугаются громких звуков и срываются с поводка. Как действовать хозяевам в таких случаях и что делать, если вы нашли чужого питомца, изданию «Известия» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В первую очередь, хозяевам, само собой, стоит отправиться на поиски своего животного как можно быстрее, ведь вероятность благополучного исхода уменьшается буквально с каждым часом.

«Часто именно после новогодней ночи в Сети появляется масса объявлений о пропаже собак. Кроме того, можно заметить сообщения о том, что в каком-то, например, парке был найден питомец. Все это происходит из-за того, что собаководы все еще берут с собой питомцев погулять по праздничному городу во время запуска салютов», — говорит Владимир Голубев.

Если вы нашли собаку после салюта, то стоит помнить несколько простых правил. Нужно, чтобы и так растерянное животное вас не испугалось.

«Аккуратно подойдите к животному, постарайтесь быть максимально спокойным и дружелюбным. Попробуйте войти в контакт с собакой: говорите с ней мягким голосом, присядьте на ее уровень, медленно протяните ладонь, чтобы она могла вас обнюхать. Будьте осторожны и следите за реакцией питомца, собака может отреагировать агрессией на любое ваше действие, от испуга она может вас даже укусить», — объясняет специалист.

Затем, когда собака успокоилась, Голубев советует внимательно ее осмотреть на предмет чипа, клейма или адресника на ошейнике. Также стоит изучить социальные сети и чаты, вдруг хозяин разместил объявление о пропаже питомца. Если же нет, но это нужно сделать тому, кто нашел.

«Для этого сфотографируйте собаку, если у нее есть отличительные признаки, лучше не рассказывайте об этом сразу, это поможет обезопасить от мошенников», — отмечает кинолог.

При этом важно помнить, что не все звонки могут быть от настоящих хозяев животного. Некоторые недобросовестные граждане обманывают, чтобы присвоить себе чужую собаку. Это касается тех случаев, если пес породистый. Так или иначе, главное, не оставлять испуганного питомца в беде.

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