«Просто невероятно!» — Седокова поделилась эмоциями от съемок с Буруновым

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 799 0

Седокова назвала невероятными совместные съемки с Буруновым

Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; 5-tv.ru

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Певица и актер встретились на съемочной площадке новогоднего шоу «VK под шубой».

Певица Анна Седокова до сих пор пребывает под впечатлением от совместной работы с актером Сергеем Буруновым. Об этом она рассказала 5-tv.ru на предпоказе новогоднего шоу «VK под шубой», в съемках которого ей довелось поучаствовать вместе со звездой «Полицейского с Рублевки».

«У меня сцена, конечно, очень интересная. Она не очень длинная, но очень яркая. Я теперь могу говорить, что я играла в одном фильме с Сергеем Буруновым… Сцена просто невероятная. У нас был союз с Буруновым. Мы прекрасные коллеги. Это великолепно», — поделилась эмоциями Седокова.

Она также рассказала о новогодних традициях, которых придерживаются в ее семье. В их числе — совместное украшение праздничной елки и подарки детям не только в новогоднюю ночь, а каждый день до 13 января — Старого Нового года. По словам певицы, такую традицию передала ей мама.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как Сергей Бурунов помог с женитьбой своему другу и коллеге Александру Петрову.

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