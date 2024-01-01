Обрели любовь, пропали с радаров: страсти и секреты сказки «12 месяцев», о которых зрители предпочли бы не знать

Сегодня добрый сюжет фильма, в основу которого легла история Самуила Маршака, пользуется большой популярностью у зрителя. Какие закулисные тайны о проекте актеры и режиссеры предпочли бы замолчать?

Зрители до сих пор с удовольствием пересматривают экранизацию пьесы Самуила Маршака под Новый год. История любви Падчерицы с Апрелем из поколения в поколение создает ощущения сказки. Но мало кто из поклонников советского кинематографа знает, что участие в съемках «12 месяцев» немало повлияло на личную и профессиональную жизнь исполнителей главный ролей. Во время работы на площадке творились нешуточные страсти, напрямую сказавшиеся на творчестве главных действующих лиц.

Все кинокритики массово сходятся во мнении: кинолента не обрела бы бешеную популярность без ее главных актеров. Исполнители главных ролей вложили в свои образы всю душу, а вот в реальной жизни судьба оказалась снисходительна не ко всем. Лишь некоторые смогли найти на площадке любовь, а несколько артистов и вовсе пропали с радаров.

Лиана Жвания (Королева)

Совсем юная на тот момент Лиана Жвания стала одной из первых актрис, кого режиссер пригласил на пробы через ассистента. На тот момент девушка едва успела окончить институт и только собиралась искать работу, поэтому первое прослушивание обернулось для нее бешеным стрессом. Жвании потребовалось не больше десяти минут, чтобы на предварительной читке незнакомец сказал ей, что она принята на роль Королевы, пишет StarHit.

Позже, уже в процессе съемки картину, имевшую немало политических подтекстов, пытались не допустить до показа в эфире ТВ. Немалую роль в этом вопросе сыграл сын Самуила Маршака, на тот момент известный физик Иммануэль. Влюбившийся в Жванию по уши ученый настоял на том, чтобы проект увидел свет. Более того: в свободное от работы время Маршак-младший то и дело писал избраннице письма, но дальше общения дело так и не зашло. Сойтись влюбленным было не суждено: через пять лет сын Маршака умер, а послания, которые он отправлял актрисе, она хранит и по сей день.

Состояться исполнительнице роли Королевы удалось, вопреки ожиданиям близких, вовсе не в кино. Почти всю жизнь знаменитость отдала служению театру: ведь только там она ощущала непосредственность и живость зрительского отклика. Жвании не стало на 72 году жизни после тяжелой болезни.

Ольга Викландт (Мачеха)

Бешеную популярность Ольге Викландт подарили роли в детских постановках и фильмах. Чего стоили только Баба Бабариха в «Сказке о царе Салтане», Атаманша из «Снежной королевы» и, конечно, злая мачеха в «12 месяцах». После участия в экранизации пьесы Маршака актриса снималась еще 10 лет. Можно было бы подумать, что карьеру Викландт завершила из-за возраста, но на самом деле причиной стали личные трагедии.

Первый супруг знаменитости то и дело погуливал налево, вынуждая жену бороться за брак. Когда терпение артистки кончилось, Викландт переметнулась к другому, более обаятельному избраннику и по совместительству коллеге. В момент, когда казалось, что отношения разрушены навсегда, Викландт с новым избранником вынуждены были проситься к бывшему мужу Ольги пожить. Необычное сожительство на троих закончилось только тогда, когда умер первый муж звезды. Спустя еще пару лет Ольге пришлось пережить и второе потрясение: скоропостижно скончался второй избранник. Не сумев пережить удара, Викландт замкнулась в себе, перестала работать и окончательно ушла в тень.

Марина Мальцева (Дочка)

На сотрудничество с Самуилом Маршаком и режиссером Анатолием Гранником исполнительница роли Дочки Марина Мальцева согласилась, будучи уже востребованной актрисой театра и кино. На тот момент знаменитость была буквально нарасхват, но отказать писателю все же не смогла. Во многом, ее успеху способствовала колоритная внешность и в особенности выразительные глаза, благодаря которым Мальцева получила прозвище «глазунья».

По итогу именно роль капризной Дочки и стала главной в карьере советской исполнительницы. Образ нахалки открыл Мальцевой путь к другим киноработам, но в 80-е годы она внезапно пропала с радаров. В окружении знаменитости журналистам рассказывали, что в момент очередного творческого кризиса Мальцева переехала в США за лучшей жизнью, где вышла замуж. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно.

Наталья Попова (Падчерица)

В отличие от коллеги по цеху и сверстницы Лианы Жвании, работа в «12 месяцах» принесла актрисе Наталье Поповой большую ценность. Исполнительница роли Падчерицы, которая по сюжету влюбляется в Апреля, не только обзавелась большой плеядой поклонников, но и обрела женское счастье в реальной жизни. Артист балета Андрей Босов сумел завоевать расположение актрисы уже на съемках. Спустя годы влюбленные поженились, а через три года стали родителями прекрасного сына.

Какое-то время Наталья продолжала сниматься в кино и откликалась на работу в театре, но повторить успех ей так и не удалось. Достойные роли предлагали все реже. В какой-то момент Попову позвали трудиться в США, но спустя пару лет она вместе с мужем и сыном вернулась в Петербург. Сегодня отношения пары — яркий пример верности и истинных чувств, а вот от былой славы не осталось и следа.

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