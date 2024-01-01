На выставке-форуме «Россия» Новый год встретили 120 тысяч человек

Гостями ВДНХ стали жители всех 89 регионов страны.

Выставку «Россия» на ВДНХ за новогоднюю ночь посетили более 120 тысяч человек. По словам организаторов, для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов.

Гостями выставки «Россия» стали жители всех 89 регионов страны, в том числе, и участники специальной военной операции. Для участников мероприятия была организована праздничная интерактивная программа, приуроченная к наступившему Году семьи: шествия Дедов Морозов и разнообразные конкурсы.

Детей на выставке развлекали герои любимых сказок — «Щелкунчик», «Снегурочка», «Морозко», «Емеля на печи» и многие другие. Взрослые же могли посетить разнообразные экспозиции и мастер-классы, на которых, например, можно было научиться выпекать рождественский хлеб.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

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