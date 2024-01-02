От снижения либидо до диабета: почему нельзя засыпать перед телевизором

Свет экрана и шум оказывают куда большее воздействие на здоровье спящего человека, чем можно предположить.

Заснуть перед телевизором под успокаивающий голос диктора или любимый фильм — обычное дело для современного человека. Многие используют телепередачи в качестве снотворного, не задумываясь, что тем самым создают большие риски для своего здоровья. Как рассказала в интервью британской газете Bristol Post эксперт по сну Ребекка Суэйн, такое снотворное крайне вредно, оно может спровоцировать развитие целого ряда опасных заболеваний.

Главными провокаторами становятся свет от телевизионного экрана и звук, они нарушают сон и стимулируют работу мозга в то время, когда он должен отдыхать. Как следствие, человек не высыпается, а плохое качество сна — известный факт — приводит к снижению уровня тестостерона у мужчин и, соответственно, полового влечения. Также нарушение циклов сна повышает тревожность и грозит депрессией.

Синий свет от экрана и звуки стимулируют выработку гормонов, которые могут влиять на аппетит. В результате в разы серьезнее становится риск развития ожирения. Кроме того, искусственный свет способен менять уровень глюкозы в крови, так человек попадает в группу риска инсулинорезистентности и диабета. Наиболее часто встречается диабет второго типа, согласно исследованиям, нарушение режима сна играет не последнюю роль.

Помимо перечисленных проблем тот же свет, влияющий на способность организма управлять глюкозой, может менять естественные внутренние ритмы. В итоге сердце бьется чаще, а со временем появляются недуги сердечно-сосудистой системы. Качественный сон — один из секретов здоровья, принципиально важная часть образа жизни. Наравне с питанием и прочими его аспектами.

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