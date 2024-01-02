Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 53 0

Маск заявил, что 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие

Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Миллиардер кратко описал, что будет ждать человечество в ближайшие 12 месяцев.

Новый год станет хуже предыдущих. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети X.

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», — написал бизнесмен.

Так он ответил на вопрос пользователя соцсети о том, каким может быть наступивший год и на что стоит рассчитывать.

Прежде газета Financial Times дала неутешительный прогноз на 2024 год самому Маску. По мнению издания, соцсеть X, которой владеет миллиардер, обанкротится.

Ранее, писал 5-tv.ru, нейросеть рассказала, что ждет каждого человека в 2024 год. Прогноз для каждого знака зодиака от искусственного интеллекта читайте в нашем материале.

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
Виктория Боня воссоединилась с отцом своей дочери, но не бросила нового парня
4:16
Зеленский назвал изоляцию Крыма главной целью ВСУ в 2024 году
3:59
Новые откровения: Меган Маркл расскажет о жизни в королевской семье
3:43
На Украине испугались возможного перехвата РФ всех ракет ВСУ с помощью спутников
3:25
Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год
3:10
Участника Олимпиады и легкоатлета Киплагата зарезали в Кении

Сейчас читают

Тело девушки обнаружили в дорогом номере гостиницы в центре Москвы
«У него нет внутренней культуры»: Соседов и Гоман сцепились в эфире федерального шоу
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса