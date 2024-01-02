Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год

Миллиардер кратко описал, что будет ждать человечество в ближайшие 12 месяцев.

Новый год станет хуже предыдущих. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети X.

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», — написал бизнесмен.

Так он ответил на вопрос пользователя соцсети о том, каким может быть наступивший год и на что стоит рассчитывать.

Прежде газета Financial Times дала неутешительный прогноз на 2024 год самому Маску. По мнению издания, соцсеть X, которой владеет миллиардер, обанкротится.

Ранее, писал 5-tv.ru, нейросеть рассказала, что ждет каждого человека в 2024 год. Прогноз для каждого знака зодиака от искусственного интеллекта читайте в нашем материале.