Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год
Маск заявил, что 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие
Фото: Reuters / GONZALO FUENTES
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Миллиардер кратко описал, что будет ждать человечество в ближайшие 12 месяцев.
Новый год станет хуже предыдущих. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети X.
«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», — написал бизнесмен.
Так он ответил на вопрос пользователя соцсети о том, каким может быть наступивший год и на что стоит рассчитывать.
Прежде газета Financial Times дала неутешительный прогноз на 2024 год самому Маску. По мнению издания, соцсеть X, которой владеет миллиардер, обанкротится.
Ранее, писал 5-tv.ru, нейросеть рассказала, что ждет каждого человека в 2024 год. Прогноз для каждого знака зодиака от искусственного интеллекта читайте в нашем материале.
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