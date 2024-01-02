«Как в „Крестном отце“»: Туриченко о роли семьи в своей жизни

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 48 0

Солист «Иванушек» Туриченко назвал семью главным источником мотивации и энергии

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Певец признался, что мечтает собрать за большим столом несколько поколений родных.

В жизни солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко семья занимает центральное место. Об этом он рассказал в беседе с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Ланой Шевченко.

Певец признался, что именно семья для него — уникальный и неисчерпаемый источник жизненной энергии и мотивации. Родные Туриченко настолько дружны, что даже создали семейный чат, где делятся эмоциями, не дают друг другу унывать и быть в плохом настроении.

«Я всегда говорил и буду говорить о том, что семья — это главное. Я всегда мечтал о том, чтобы был большой, длинный стол, за которым, как в „Крестном отце“, все будут сидеть — бабушки, дедушки в три поколения. Это самое большое счастье, когда ты можешь сидеть со своей семьей в здравии и в хорошем настроении. Я всем желаю этого», — поделился певец.

Полное интервью с Кириллом Туриченко в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певец Кирилл Туриченко зарабатывает на жизнь помимо творческой деятельности в составе группы «Иванушки International».

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