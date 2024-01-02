Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» прошел под контролем F.A.C.C.T.

«Русское лото» разыграло свой главный лотерейный тираж — «Новогодний миллиард». Розыгрыш прошел под бдительным контролем тиражной комиссии, а также экспертов компании F.A.C.C.T., которая специализируется на борьбе с киберпреступлениями.

Было подтверждено, что розыгрыш прошел в установленном законодательством порядке. Выигрышная комбинация была сформирована случайным образом, а нарушений зафиксировано не было. Специалисты F.A.C.C.T. также с помощью дополнительных мер удостоверились в том, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» приняли участие только купленные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями. Розыгрыш был признан состоявшимся.

Членами тиражной комиссии в 2024 году стали три человека: шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин и член Палаты налоговых консультантов Кристина Поливанова. Они осуществляли работу на безвозмездной основе.

Сазонов отметил, что победителей «Новогоднего миллиарда» определил случай.

«Искренне поздравляю всех победителей, для которых 2024-й начался так удачно, пусть такая же удача сопровождает вас весь год», — прокомментировал он.

Родин рассказал, что лично проверял мешок и бочонки, которые были задействованы в праздничном розыгрыше. Он также подтвердил, что выигрышная комбинация была сформирована абсолютно случайным образом. Он вспомнил слова классика о том, что судьба — тоже умная и ищет достойных. Член комиссии поздравил тех, кому посчастливилось стать миллионерами.

Кристина Поливанова добавила, что тиражная комиссия прекрасно справилась со своей работой — подтвердила прозрачность проведения тиража и зафиксировала в протоколе результат. Она присоединилась к поздравлению победителей.

Специалист Лаборатории компьютерной криминалистики компании F.A.C.C.T Павел Зевахин подробно рассказал, какая задача стояла перед сотрудниками компании. Экспертам необходимо было удостовериться в том, что все участвующие билеты были проданы и имели зарегистрированные игровые комбинации.

«Основными объектами нашего исследования являлись значения хэш-суммы дампов базы „играющих“ билетов до и после розыгрыша. По итогам проверки мы подтверждаем целостность базы билетов: данные в базе до и после тиража абсолютно идентичны», — прокомментировал он.

Новогодний тираж «Русского лото» был разыгран 1 января 2024 года в прямом эфире одного из федеральных каналов. В 1526-м тираже разыграли самый крупный среди всех российских лотерей приз — один миллиард рублей. Главный приз получил покупатель, который приобрел свой счастливый билет в торговой точке «Столото» в Тюмени.

В первый день нового 2024 года были разыграны также 100 призов по одному миллиону рублей. 87 человек из разных регионов страны стали лотерейными миллионерами. Еще 80 участников выиграли по 162,5 тысячи рублей, а 22 счастливчика — по 454 545 рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.