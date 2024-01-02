«В смартфоне можно сделать»: Киреев о том, как сегодня пробиться молодому певцу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Певец Киреев: сегодня не обязательно ехать в Москву, чтобы стать знаменитым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Сам выпускник третьей «Фабрики звезд» в 19 лет оставил родную Алушту, чтобы покорить столицу.

Сегодня, чтобы прославиться, начинающему певцу вовсе не обязательно ехать в Москву. Заявить о себе можно из любого уголка нашей необъятной страны благодаря интернету. Об этом певец, выпускник третьего сезона «Фабрики звезд» Александр Киреев сказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Сейчас сильно все поменялось, потому что не особенно важно ехать в Москву. Имея интернет, соцсети, можно сначала заявить о себе. <…> В любом смартфоне можно сделать песню», — отметил Киреев.

Сам певец в начале нулевых, когда ему еще не было 20 лет, приехал в Москву из родной Алушты. В те времена у начинающего исполнителя не было иной возможности пробиться в звезды, кроме как попытаться покорить столицу, пояснил бывший «фабрикант».

«Тогда нужно было ехать сюда (в Москву — Прим. ред.), чтобы найти какой-то контакт, где-то показаться кому-то. Я ходил пешком по студиям, приносил свои демозаписи на аудиокассетах и видел там горы таких же кассет от потолка до пола», — поделился воспоминаниями исполнитель.

Полное интервью с Александром Киреевым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о сольном концерте Александра Киреева в Omega Rooftop, где он спел хиты времен «Фабрики звезд» и представил новые композиции.

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