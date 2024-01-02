Не знавшая о беременности россиянка родила 1 января: «Болел живот»

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 28 0

Женщина, не знавшая о беременности, стала мамой в Саратове 1 января

Не знавшая о беременности россиянка родила 1 января: «Болел живот»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Kristina Kormilitsyna

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Врачи назвали случившееся новогодним чудом.

Новый год в Саратове начался с настоящего чуда. Одна из жительниц города, которая не знала о беременности, внезапно родила 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной клинической больницы.

«Чудо в Новый год. Околонаучное подтверждение закона парных случаев. Вчера в приемное отделение поступила пациентка с жалобами на боли в животе. При дообследовании выявлен первый период первых срочных родов», — говорится в Telegram-канале медучреждения.

По словам врачей, переводить пациентку в роддом в таком состоянии уже было нельзя. При этом беременность женщина до последнего отрицала.

Благодаря слаженной работе бригады медиков уже через три часа после обращения на свет появилась здоровая доношенная девочка. Малышку сразу же перевели в областную детскую клиническую больницу. Ее мама после минимизации рисков развития осложнений  с сегодняшнего дня продолжит восстановление в перинатальном центре.

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