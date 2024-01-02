Более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Тулой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 199 0

На месте происшествия образовалась пробка длиной до двух километров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; Видео взято из открытых источников; ВКонтакте / ИА «За Новомосковск»; 5-tv.ru

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Авария с участием более 20 машин произошла на участке трассы М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось на 270-м километре трассы по направлению движения в сторону Воронежа. Аварией была спровоцированная пробка, длина которой достигает двух километров.

По данным некоторых СМИ, столкнуться могли до 30 машин. РИА Новости пишет, что никто не пострадал, однако это информация еще уточняется.

Причины и обстоятельства аварии не сообщаются. Госавтоинспекция отметила, что в районе ДТП идет снег, а также образовалась гололедица. Для автомобилистов погодные условия будут не самыми благоприятными до 3 января, предупредили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовое ДТП произошло на кольцевой Петербурга.

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Более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Тулой

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