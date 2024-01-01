Массовое ДТП произошло на кольцевой Петербурга

Массовое ДТП создало огромную пробку на внутренней стороне кольцевой автодороге (КАД) на юге Петербурга в первый день нового года.

Резкое похолодание после плюсовой температуры превратило дороги обеих столиц в каток. На кадрах с места происшествия видно, что у некоторых автомобилей серьезные повреждения. Предварительно, в одном из автомобилей находился ребенок. Два человека пострадали.

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