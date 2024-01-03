В Белгороде приостановили работу кинотеатры и крупные торговые центры

Кинотеатры и крупные торговые центры в Белгороде временно приостановили свою работу. Они будут закрыты 3 и 4 января. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Не будут работать в эти два дня ТЦ „РИО“, ТРЦ „Мега Гринн“ и МТРК „Сити Молл Белгородский“. Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома», — написал Демидов в своем Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что надеется на понимание горожан и бизнесменов, поскольку «безопасность и сохранение жизней людей — сейчас главное». Решение о дальнейшей работе кинотеатров и ТРЦ будет приниматься исходя из оперативной обстановки.

Демидов также уточнил, что купленные заранее билеты в кино можно будет использовать позже.

Сегодня, 2 января, ВСУ трижды обстреляли Белгород. Согласно последним данным, погиб один мирный житель, еще 11 человек пострадали. По информации Минобороны РФ, националисты за день выпустили по городу и Белгородской области 26 ракет — 24 из РСХО «Ольха» и две из ОТРК «Точка-У». Все они были сбиты российскими средствами ПВО.