Сигнал с того света: Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 194 0

Машков рассказал о полученном послании от Распутина во время съемок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Актер поделился воспоминаниями о работе над ролью одной из самых загадочных личностей в истории России.

На съемках фильма о Григории Распутине с народным артистом РФ Владимиром Машковым произошел мистический случай, о котором он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» 5-tv.ru Лане Шевченко.

Во время съемок в центре Петербурга актер решил сфотографироваться в образе Распутина на том месте, где когда-то снялся сам легендарный фаворит семьи императора Николая II.

«Остались его (Распутина — Прим. ред.) немногочисленные фотографии. Все, которые есть, я собрал. На одной из них он стоит в центре Петербурге в рубашке. Фото черно-белое, но я знал, что одной из любимых у него была зеленая атласная рубашка. Сцена у нас была как раз в этом месте, я был в этой рубашке и решил сделать такую же фотографию», — рассказал Машков.

Однако найти точное место, где был сделан снимок с Распутиным, актеру не удалось. Когда же Машков направился обратно к съемочной площадке, то услышал страшный грохот в своем актерском вагончике. Как оказалось, упало установленное в нем большое зеркало.

«Я открываю дверь — зеркало вдребезги. Тут я оглядываюсь и понимаю, что мой вагончик стоит на том самом месте, где была сделана фотография с Распутиным. Это был такой сигнал от него», — убежден артист.

К роли одной из самых загадочных и противоречивых личностей в истории России Машков готовился очень серьезно. Актер проехал все места, связанные с Распутиным, просмотрел много материала и прочел много книг о том историческом периоде. Он даже провел две ночи во дворце Юсуповых на Мойке, где был убит Распутин. Все это, по словам Машкова, дало ему достаточно большое представление о том времени и личности царского фаворита.

Полное интервью с Владимиром Машковым в рамках проекта «ОтЛичная жизнь» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Владимир Машков занял пост президента Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

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