Евгения Плющенко ждет седьмая операция на спине

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Вернется ли именитый спортсмен на лед?

Евгения Плющенко ждет седьмая операция на спине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко может лечь на седьмую операцию на позвоночнике. Об этом заявила его супруга Яна Рудковская в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Возлюбленная спортсмена добавила, что сейчас тот выступает на различных стимуляторах. Вернется ли Плющенко на лед, пока информации нет.

«Плющенко сейчас сам катается в шоу, но меньше — он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьезную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике», — заявила Рудковская.

«Сложный день»: Рудковская сообщила о болезни Плющенко

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проиграл спор Марку Кондратюку. Муж Яны Рудковской заплатил победителю Игр-2022 в командном турнире десять тысяч долларов за выполнение десяти тройных акселей с паузой между прыжками не больше 15 секунд.

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