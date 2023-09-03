Плющенко проиграл спор и заплатил фигуристу Кондратюку 10 тысяч долларов

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Полина Долгова
Полина Долгова 18 0

Как спортсмен выполнил условия пари?

Плющенко проиграл спор и заплатил фигуристу Кондратюку 10 тысяч долларов

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проиграл спор и заплатил победителю Игр-2022 в командном турнире Марку Кондратюку десять тысяч долларов. Видеозапись разговора и передачи купюр он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Прежде Плющенко предложил Кондратюку исполнить десять тройных акселей с паузой между прыжками не больше 15 секунд и пообещал фигуристу огромную сумму денег. Спортсмен выполнил условия пари по завершению шоу в Китае.

«Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться. Мы только что его сейчас пока между собой озвучили, на камеру пока не будем озвучивать», — сказал спортсмен.

По словам фигуриста, его встреча с Кондратюком состоится совсем скоро. Также он пожелал собеседнику удачи и хорошего сезона.

В 2021 году Кондратюк стал чемпионом России в мужском катании. Также он является олимпийским чемпионом 2022 года командных соревнований. Тогда он смог завоевать золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Таллине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская сообщила о болезни Плющенко.

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