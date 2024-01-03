Прямо на улице: люди в военной форме похитили мужчину в Харькове

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60 0

В Харькове люди в военной форме похитили мужчину на улице и затолкали в машину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; Telegram / Крокодил; 5-tv.ru

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Он кричал и сопротивлялся, но оказался в одиночку бессилен против троих.

Двое мужчин в военной форме и один в гражданском похитили молодого человека прямо с улицы в Харькове и затолкали в машину. Кадры с места распространяют украинские Telegram-канале.

На видео, предположительно, сотрудники украинских военкоматов. Парня хватают под руки и силой заталкивают в автобус. Ни крики, ни сопротивление не помогают ему сбежать.

По данным некоторых СМИ, произошло все на улице Куликовской в районе 09:00 утра по местному времени.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина хочет усилить ВСУ инвалидами.

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Прямо на улице: люди в военной форме похитили мужчину в Харькове

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