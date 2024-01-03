«Нашли под елкой»: Яна Поплавская во второй раз стала бабушкой

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 37 0

Яна Поплавская во второй раз стала бабушкой

«Нашли под елкой»: Яна Поплавская во второй раз стала бабушкой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса очень счастлива такому подарку в новом году.

Актриса Яна Поплавская осчастливила поклонников радостной новостью. Сегодня, 3 января, знаменитость сообщила о рождении внучки. Об этом пишет портал dni.ru.

Так, теперь звезда «Красной шапочки» уже дважды бабушка. У ее старшего наследника Клима совсем недавно родилась дочь.

«Тяжело было держаться и молчать, но теперь уже можно! А мы нашли под елкой маленькую девчонку. Решили внучкой назвать!» — поделилась артистка.

Клим Поплавский родился в первом браке звезды отечественного кино с режиссером Сергеем Гинзбургом. Звездный сын пошел по стезе отца, создал, в частности, такие картины, как «Приличные люди» и «С Новым годом, мамы!». Кроме того, он увлекался производством видеоклипов. У отпрыска Поплавской растет также трехлетний сын Иларий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Поплавская рассказала об изменениях в поведении сына после участия в СВО.

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