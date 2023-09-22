«Вернулся другим»: Поплавская об изменениях в поведении сына после участия в СВО

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 67 0

Актриса Яна Поплавская о служившем в зоне СВО сыне Климе: Он вернулся другим

«Вернулся другим»: Поплавская об изменениях в поведении сына после участия в СВО

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokh

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Старший наследник актрисы Клим отправился на фронт осенью 2022 года.

Актриса и радиоведущая Яна Поплавская рассказала, что ее старший сын Клим вернулся из зоны проведения спецоперации другим человеком. В интервью Вячеславу Манучарову на YouTube она со слезами на глазах вспоминала первую встречу с наследником после его отправки на фронт.

О том, что сын получил повестку и поехал воевать, звезда сообщила поклонникам осенью прошлого года. Перед этим Поплавский прошел подготовку в Гудермесе, где базируется Российский университет спецназа.

Актриса говорила, что гордится отпрыском, который вырос настоящим мужчиной и чувствует долг перед Родиной. Он по-прежнему находится в зоне боевых действий, 14 сентября среди сослуживцев он отметил 38-й день рождения. Время от времени Клим Поплавский навещает семью — приезжает в отпуск.

«Он же на обучение уехал, потом вернулся и сразу ушел. Я его не видела первый раз полтора месяца. Были проблемы со связью… Сейчас он вернулся другим. Изменилась его реакция на то, что происходит тут, на сытые города, на набитые рестораны», — поделилась артистка.

Клим Поплавский родился в первом браке актрисы с кинорежиссером Сергеем Гинзбургом. Он пошел по стопам отца, снял, в том числе, фильмы «Приличные люди» и «С Новым годом, мамы!», занимался производством видеоклипов. У Клима есть сын Иларий от актрисы Евгении Остряковой (после свадьбы взяла фамилию мужа. — Прим. ред.), ему три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российском военнослужащем, который отправился на фронт, узнав о ранении сына.

Тема:
Спецоперация
22 сент
В Пентагоне раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Киеву
22 сент
В США заявили о начале завершающего этапа конфликта на Украине
22 сент
Байден: танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе
22 сент
«Встали на „глаза“»: российский солдат героически погиб, спасая сослуживца
22 сент
Российские военные поразили производящий танки завод в Харькове
21 сент
«За ним никто не последует»: Зеленского предупредили о последствиях своих решений
21 сент
«Значит, пойду я»: отец раненного в СВО бойца отправился на фронт
21 сент
«Где еще такой народ?» — Поплавская рассказала, из чего жены военных плетут сети для СВО
21 сент
Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи
21 сент
В НАТО назвали следующую цель США после Украины: «Необходимо обеспечить победу»
+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:57
Банки РФ попросили о праве повышать ставку по льготной ипотеке до рыночной
2:44
В Пентагоне раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Киеву
2:35
«Вернулся другим»: Поплавская об изменениях в поведении сына после участия в СВО
2:26
Нужно самим: зачем в России ограничили экспорт бензина и дизеля
2:12
В России увеличат пенсии прабабушкам и прадедушкам с иждивенцами
2:01
«Социально желательное поведение»: как найти подход к школьным хулиганам

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России