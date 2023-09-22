«Вернулся другим»: Поплавская об изменениях в поведении сына после участия в СВО
Актриса Яна Поплавская о служившем в зоне СВО сыне Климе: Он вернулся другим
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokh
Старший наследник актрисы Клим отправился на фронт осенью 2022 года.
Актриса и радиоведущая Яна Поплавская рассказала, что ее старший сын Клим вернулся из зоны проведения спецоперации другим человеком. В интервью Вячеславу Манучарову на YouTube она со слезами на глазах вспоминала первую встречу с наследником после его отправки на фронт.
О том, что сын получил повестку и поехал воевать, звезда сообщила поклонникам осенью прошлого года. Перед этим Поплавский прошел подготовку в Гудермесе, где базируется Российский университет спецназа.
Актриса говорила, что гордится отпрыском, который вырос настоящим мужчиной и чувствует долг перед Родиной. Он по-прежнему находится в зоне боевых действий, 14 сентября среди сослуживцев он отметил 38-й день рождения. Время от времени Клим Поплавский навещает семью — приезжает в отпуск.
«Он же на обучение уехал, потом вернулся и сразу ушел. Я его не видела первый раз полтора месяца. Были проблемы со связью… Сейчас он вернулся другим. Изменилась его реакция на то, что происходит тут, на сытые города, на набитые рестораны», — поделилась артистка.
Клим Поплавский родился в первом браке актрисы с кинорежиссером Сергеем Гинзбургом. Он пошел по стопам отца, снял, в том числе, фильмы «Приличные люди» и «С Новым годом, мамы!», занимался производством видеоклипов. У Клима есть сын Иларий от актрисы Евгении Остряковой (после свадьбы взяла фамилию мужа. — Прим. ред.), ему три года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о российском военнослужащем, который отправился на фронт, узнав о ранении сына.
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