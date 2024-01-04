«Может, еще успею»: Алсу рассказала о своей большой мечте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

Певица Алсу рассказала, что у нее есть мечта организовать выставку своих картин

«Может, еще успею»: Алсу рассказала о своей большой мечте

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитая певица, оказывается, обожает писать картины. Талантливый человек талантлив во всем.

Заслуженная артистка РФ Алсу мечтает организовать выставку своих картин. Она уверена, что многие с удовольствием посмотрели бы на этот вернисаж, однако пока в коллекции мало работ. Об этом певица рассказала в интервью изданию aif.ru.

Артистка воспитывает троих детей, но, по ее словам, старшие подросли, и ей стало проще. Появилось время на любимое хобби — рисование.

«Я люблю рисовать, писать картины. Всегда это любила. Правда, вдохновение не всегда есть. Для этого я должна быть одна, чтобы никто не мешал, не отвлекал. Поэтому пишу обычно ночью. Могу до пяти утра просидеть за мольбертом», — призналась она.

Алсу рассказала, что пробовала разные стили, краски — и масляные, и акриловые, но больше всего ей нравится писать портреты людей, их лица, глаза. На ее полотнах появляются друзья и близкие, сама она, а иногда у исполнительницы даже заказывают картины.

Певица отметила, что пока у нее не так много работ, но в будущем она хотела бы собрать достаточное количество, чтобы организовать выставку. По ее словам, точно найдутся желающие полюбоваться ее шедеврами.

«У меня есть мечта сделать ее когда-нибудь. Ну, как говорится, вся жизнь впереди. Может, еще успею», — прокомментировала Алсу.

Говоря о музыке, артистка отметила, что из моды никогда не выйдут красивые баллады, которые она делала и продолжает делать. По ее словам, музыканты сегодня сталкиваются с проблемой, ведь технологии позволяют любому человеку стать певцом. С одной стороны, это, безусловно, здорово, а с другой — действительно хороших песен становится все меньше.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Алсу высказалась о проявлении звездной болезни у коллег.

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