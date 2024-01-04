«Первые в космосе — это круто»: Харатьян назвал «Вызов» мощным кино

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 562 0

Харатьян назвал фильм «Вызов» огромным достижением российского кино

Фото, видео: Кадр из х/ф «Вызов», реж. Клим Шипенко, 2023 г.; 5-tv.ru

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Фильм вызывает гордость за Отечество, заявил народный артист России.

Снятый в космосе фильм «Вызов» не только стал достижением российской киноиндустрии, но и поднял престиж нашей страны в мире. Такое мнение озвучил народный артист России Дмитрий Харатьян в беседе с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Ланой Шевченко.

«„Вызов“, конечно же, очень мощное кино, сильное. Первые в космосе — это, конечно, круто. Это действительно огромное достижение, тем более в то время, когда идет очень серьезная борьба за изменение всего мира. Кино, где наши артист и режиссер стали первыми в космосе, — это действительно гордость за Отечество и за нас, за все наше», — заявил актер.

О Родине, патриотизме, поездках в Донбасс, музыке и развитии русского кино и культуры, долгожданной премьере двух частей легендарных «Гардемаринов», фестивале в Евпатории, режиссерской карьере сына, любви Дмитрия Харатьяна смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на 5-tv.ru.

Ранее режиссер Александр Ковтунец в проекте «Лана — спрошу!» 5-tv.ru назвал условие, при котором кинокартина «Вызов» могла бы составить конкуренцию мировым блокбастерам.

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