Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Его Леша Корсак уже несколько десятилетий является воплощением образа светлого, доброго и бесконечно любящего Родину офицера российской армии.

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян бесспорно любимец женской аудитории. На экране он воплотил более сотни образов, среди которых есть светлые и романтичные герои, а также обаятельные мерзавцы. Одним из ярчайших персонажей в его карьере стал Леша Корсак из уже признанного всеми киноэпоса Светланы Дружининой о «Гардемаринах».

Автор и ведущая спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко вместе с командой 5-tv.ru встретились с Дмитрием Харатьяном в Крыму, где в августе 2023 года проходил пятый фестиваль «Таврида. Арт», в рамках которого состоялся суперфинал международного конкурса «АвторА!», созданного Игорем Матвиенко.

«Я очень уважаю авторскую песню и конкретно Игоря Матвиенко. Вообще поклонником его являюсь, наверное, как и весь наш народ в целом. Поэтому я с удовольствием откликнулся, когда пришло время, они мне позвонили и сказали: «Мы приглашаем в жюри, будет у нас отбор песен», — рассказал Харатьян, который не только исполнил вместе с автором песню «Солнышко», но и выступил в качестве ведущего концерта вместе с Юлией Карауловой.

Актер признается, что его очень тронули слова, написанные Виктором Гавриленко, которые пронзили его до глубины души. Именно сейчас, по мнению Харатьяна, когда идет борьба за выживание русского мира, русского слова, культуры и искусства, так необходимо создавать качественную авторскую музыку.

«Мы понимаем, что это особенно ценно, важно и дорого. И слово „патриотизм“ сейчас наконец возвращается в свое исконное, истинное, правильное понимание и звучание. Это не просто, так сказать, из лозунгов или каких-то чуть ли не нарицательных слов», — уверен народный артист РФ.

О Родине, патриотизме, поездках в Донбасс, музыке и развитии русского кино и культуры, долгожданной премьере двух частей легендарных «Гардемаринов», фестивале в Евпатории, режиссерской карьере сына, любви Дмитрия Харатьяна смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

Еще больше интервью со звездами в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» и в разделе «Интервью» на сайте 5-tv.ru.