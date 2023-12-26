«Первые в мире»: Александр Ковтунец вступился за фильм «Вызов»

При отсутствии санкций кинокартина могла бы составить конкуренцию мировым блокбастерам.

Александр Ковтунец объяснил важность съемок фильма «Вызов» в космосе. Своими мыслями режиссер эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи».

«Это патриотическое кино! Мы первые в мире сняли кино в космосе! И я, честно, не понимаю, когда мы говорим: „Вот, могли бы еще куда-то деньги потратить“. Деньги всегда можно куда-то потратить. Я считаю, что это большое наше достижение снять кино в космосе, снять его классно», — уверен Ковтунец.

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По мнению режиссера, при отсутствии санкций кинокартина «Вызов» могла бы составить конкуренцию мировым блокбастерам. К тому же, необходимость снимать фильм в невесомом пространстве обусловлена соревновательным моментом. Любопытно, что Том Круз хотел стать первым актером, чьи съемки будут проходить в космосе, однако Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко его опередили. Более того, как рассказывает Ковтунец, снятая в невесомом пространстве картина завоевала уважение со стороны арабских и азиатских стран.

«Во всем мире, безусловно, после этого к нам по-другому стали относиться. <…> Арабский мир, Индия, Китай с восторгом и определенной долей зависти к этому отнеслись. И, конечно, между выбором во многих сферах нас или американцев они скажут: «Россия круче! Первая же это сделала!» — поделился своим мнением режиссер.

Тем не менее, в России фильм собрал большое количество отрицательных реакций. Как считает Ковтунец, это объясняется тем, что российским гражданам не сразу объяснили всю важность подобной съемки.

«Когда человек уже составил свое негативное впечатление, переломить его очень сложно. В момент, когда был только запуск, уже нужно было об этом говорить. <…> А так производитель что-то придумал, делает это, государство в последний момент увидело, что это важно, включилось, а перепрошить, условно говоря, эти установки, которые есть у человека, уже сложно», — убежден режиссер.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ярославле завершился кинофестиваль «В кругу семьи».