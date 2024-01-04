«На коня может вскочить»: Харатьян о работе с 88-летней Дружининой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 285 0

Харатьян назвал режиссера Дружинину человеком неукротимой энергии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Народный артист России рассказал, как проходили съемки четвертой части «Гардемаринов».

Режиссер Светлана Дружинина в свои 88 лет полна энергии и может дать фору многим молодым коллегам. Об этом в беседе с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Ланой Шевченко заявил народный артист РФ Дмитрий Харатьян, снимавшийся у Дружининой в фильме «Гардемарины. 1787» и всех предыдущих частях франшизы о морских офицерах.

«Она удивительный человек, конечно, мы берем с нее пример. Ей не занимать энергии, она очень деятельная в свои годы. У нее неукротимая энергия, ясный, светлый ум и работоспособность. На картине она сама показывала, что нам нужно делать. Болото — значит, лезла в болото, показывала нам, что это не страшно. И на коня может вскочить. Если что-то где-то взрывается, она первая туда бежит. Вообще, она молодец», — рассказал Харатьян во время посещения Крыма, где проходил конкурс «АвторА!».

Полное интервью с Дмитрием Харатьяном в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как режиссеру Светлану Дружининой удается вести бурную творческую деятельность, несмотря на почтенный возраст.

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